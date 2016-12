Friends : Le lien inattendu entre la série et Maman J'ai Raté l'Avion

Friends, c’est LA série culte de toute une génération, le genre de show dont on peut se repasser les épisodes en boucle même si on les connaît tous par coeur. Cela fait maintenant plus de dix ans que Ross, Monica, Rachel, Chandler, Joey et Phoebe ont quitté le petit écran, et pourtant, la série continue à faire parler régulièrement d’elle et à nous dévoiler ses petits secrets, ces détails qu’on n’avait pas captés il y a une décennie. Pour trouver le dernier en date, il faut se resituer lors de la saison 10, lorsque Monica et Chandler décidé d’acheter une maison en banlieue new-yorkaise et font visiter l’endroit à Joey afin de calmer ses réticences sur le déménagement de ses amis. Vous ne l’aviez sûrement pas remarqué à l’époque, mais la maison d’en face est la même que celle où se déroule le film Maman J’ai Raté l’Avion !

C’est la boite de production 22 Vision qui a fait cette incroyable découverte, preuves vidéo à l’appui, que la maison en face de celle des Bing n’est autre que celle des McAllisters ! Il aurait été plutôt rigolo de les imaginer voisins, mais malheureusement la maison de Chandler et Monica était censée être situé en banlieue de New-York, tandis que celle des parents de Kévin se trouve à Chicago. Un lien incroyable auquel personne n’avait fait attention, à la manière de ces doublures ratées dans Friends qu’on n’avait pas vues jusque là.