Fréro Delavega : Jérémy Frérot se lance... dans le cinéma !

L'annonce de leur séparation en a secoué plus d'un mais fort heureusement, les Frero Delavega ne laisseront pas leurs fans en plan. Déjà, ils ont promis d'assurer l'intégralité de leur tournée (en partenariat avec Virgin Radio) et ensuite, la réédition de leur dernier album est dans les bacs depuis décembre. On sait que les deux membres veulent se consacrer à leurs projets personnels et si jamais vous vous demandiez de quoi il en retournait, nous avons un premier élément de réponse : pendant que Florian Delavega poursuivra son chemin loin de la pression médiatique, Jérémy, lui, s'essaiera au cinéma avec Fabien Onteniente (à qui l'on doit Camping, par exemple).

Pour les plus curieux, sachez que le film intitulé "100% bio" racontera l'histoire d'une fille de charcutier basque qui tombe enceinte d'un végétarien parisien. Autant vous dire que le choc des cultures sera intense : "La rencontre entre ce bobo parisien et ce charcutier va être explosive. Il va subir des épreuves dignes de "Koh-Lanta", a raconté le réalisateur à VSD. En ce qui concerne le rôle de Jérémy Frérot, "Il a accepté de camper Mikael, l’un des enfant du couple Clavier-Balasko. Il jouera un surfeur très cool, proche des alter­mon­dia­listes" . Voilà qui promet ! Christian Clavier et Josiane Balasko sont également au casting, ce qui nous laisse penser que cette comédie saura nous faire rire.