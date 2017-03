Fréro Delavega dans le Lab Virgin Radio, suivez l'émission sur Facebook dès 17h

On vous a fait remporter vos places pour assister au Lab Virgin Radio spécial Fréro Delavega qui se tiendra dès 17h dans les studios de Virgin Radio. Mais si vous n'avez pas réussi à chopper vos places ou que vous n'êtes pas à Paris, la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir en profiter également. On vous donne rendez-vous dès 17h, sur la page Facebook du Lab Virgin Radio pour suivre l'émission en intégralité. Présentée par Lionel, elle donnera lieu à une interview du duo mais aussi à une session acoustique. L'occasion pour Jérémy Fréro et Florian Delavega de se confier sur leur ultime tournée puisqu'à la fin de celle-ci, le 10 juin prochain à Bordeaux, les deux comparses prendront des chemins différents.

Six ans après avoir formé le duo qui nous a bercé au son du Chant Des Sirènes, Sweet Darling, Ton Visage ou encore Il y a, les Fréro Delavega ont décidé de se séparer alors que Florian Delavega aspire à une vie loin des feux de la rampe. Jérémy Frérot devrait quant à lui poursuivre une carrière musicale solo. Mais gardez vos mouchoirs dans vos poches car cette après-midi le groupe sera bien uni chez Virgin Radio. Rendez-vous à 17h sur la page Facebook du Lab Virgin Radio pour vivre un moment rare et unique !