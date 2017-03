Frero Delavega dans le Lab Virgin Radio lundi 6 mars, gagnez vos places pour assister à l'émission !

SURPRISE ! Après Ed Sheeran la semaine dernière dans les studios de Virgin Radio, c'est au tour de stars nationales de passer dans nos studios ! Fréro Delavega, notre duo chouchou de la chanson française, sera de passage dans le Lab Virgin Radio pour enregistrer avec Lionel une session de questions/réponses ainsi qu'un live acoustique. L'occasion pour les deux comparses de nous parler de la tournée finale dans laquelle ils s'embarquent à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 juin prochain. Jérémy Frérot et Florian Delavega ont décidé de se séparer à la fin de cette ultime série de concerts mais d'ici là ils comptent bien régaler leurs fans avec la générosité qui les caractérisent. Le Lab Virgin Radio de ce lundi 6 mars sera donc un moment privilégié pour tous les fans qui y assisteront !

Pour gagner vos places et assister au Lab Virgin Radio Frero Delavega, c'est simple ! Rendez-vous, sans plus attendre, sur notre jeu concours où vous devrez répondre à la question du formulaire et nous laisser vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses alors bonne chance à tous !