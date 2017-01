French Waves vous fait revivre la grande épopée de l'électro française

S’il y a bien une scène dont la France peut-être fière, c’est bien celle de l’électro. Notre pays réunit des artistes parmi les plus grands, les plus brillants, les plus créatifs, et a su même se démarquer par un style qui lui est propre, la fameuse French Touch. French Waves, un nouveau projet conceptuel a décidé de lui rendre hommage à travers plusieurs évènements et canaux en retraçant son histoire depuis les années 90 à nos jours, des premières scènes à Chicago et Détroit à la toute jeune génération, en passant par les raves party et sans oublier la French Touch bien sûr. Un film documentaire réalisé par Julian Starke sortira, en version longue et télé, et retracera son épopée à travers des témoignages d’artistes emblématiques de la jeune génération mais aussi des papas de l’électro en France. On peut déjà compter sur la participation de Fakear, Laurent Garnier, Jean Michel Jarre, Jacques et bien d’autres.

Une websérie sera également mis en ligne. Composée de 10 épisodes, elle se focalisera sur 10 morceaux phares de l’électro française des années 90 à aujourd’hui, avec les artistes qui les présenteront eux-mêmes. Au programme on retrouvera Motorbass, Modjo, Bob Sinclar, Para One, Rone, Breakbot, Fakear (oui, encore lui !), Dimitri from Paris, Valentin Stip et Jacques. Le site internet French Waves proposera aux internautes une immersion interactive dans l’histoire de l’électro française et nous plongera dans pas moins de 200 évènement qui ont marqué cette scène, avec des articles, photos, clips, vidéos d’archive, albums, playlists…

Enfin, les fiers représentants de cette French Waves partiront en tournée aux quatre coins du monde pour faire vivre la musique électro sous sa forme originelle, soit la fête ! Boston Bun, Busy P, Canblaster, Clara 3000, Jacques, Louisahhh!!!, Molécule, Panteros666, Para One, Petit Prince, Rone et Superpoze (line-up encore prévisionnel) feront danser l’Amérique, l’Asie ainsi que la France et l’Europe durant plusieurs mois. Cette tournée sera également accompagnée d’une masterclass animée par Julian Starke et les DJ producteurs et qui mêlera prise de parole, performance live et diffusion d’épisodes de la websérie. Le coup d’envoi est prévu pour le 23 février avec une launch party au Grand Rex et Rex Club à Paris où sera projeté le documentaire en avant-première suivi d’une soirée live et DJ Set. Ne manquez pas l’ambitieux projet French Waves qui rendra hommage à cette scène électro française que le monde entier nous envie !