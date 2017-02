Vous étiez nombreux à attendre impatiemment le grand retour de Foo Fighters sur le sol français. Après l’annulation de leur concert suite aux attentats de Paris en novembre 2015, le groupe américain avait décidé d’annuler l’ensemble de sa tournée européenne afin de passer du temps en famille. Un an plus tard, Dave Grohl et ses acolytes reprennent enfin du service et ont annoncé une tournée européenne, qui passera par l’AccorHotels Arena de Paris le 3 juillet prochain ! La formation, qui a fêté ses vingt ans d’existence en 2014, viendra présenter son dernier album en date « Sonic Highways ». Pour rappel, le concept de cet opus de huit titres est pour le moins original puisque chaque chanson a été enregistrée dans une ville américaine différente et s’inspire de chacune d’elles. L'enregistrement avait d'ailleurs fait l'objet d'une série documentaire produite par HBO, qui retraçait l'histoire de cet album.

JUST ANNOUNCED: 26 June - Budapest, 27 June - Prague, 3 July - Paris. Presale signup at https://t.co/YBTB4QRQ4p . Presales begin 1 March 10a pic.twitter.com/1stsDbdf1Q — Foo Fighters (@foofighters) February 27, 2017

Dans le cadre de leur grand voyage en Europe, les Foo Fighters ont déjà annoncé leur participation au festival Glastonbury et s’arrêteront dans plusieurs autres festivals tels le Rock Werchter en Belgique ou le Lollapalooza en Allemagne. La liste devrait très vite s'allonger puisque le groupe a mis au point un passeport interactif afin de confirmer de nouvelles dates au fur et à mesure. On vous conseille donc de checker régulièrement les vols ! Pour ne pas manquer le show exceptionnel des Foo Fighters à Paris, soyez au rendez-vous ce vendredi 3 mars à 10h pour la mise en vente. Les billets seront disponibles dans tous les points de vente habituels ainsi que sur le site officiel de Foo Fighters. Préparez-vous au décollage !