Flume, Justice... les meilleurs album électro de 2016

Avec cet album, il disait avoir tout à reconquérir. DJ Pone mêle Hip Hop et électro avec une facilité déconcertante et même si Radiant était un pari, il semble l'avoir réussi.

Il aura fallu l'attendre cinq ans et enfin, Dance or Die est là. Ils disent que cet album est "assumé" et "hétérogène" mais c'est celui qui après deux ans de tournée et un départ aura permis au groupe de se retrouver.

Avec ses morceaux électro teintés de folk, Broken Back n'a pas mis longtemps à séduire le public. Cet album est parfait si vous décidez de partir en road trip l'an prochain. Excuses, Halcyon Birds.. chaque titre a sa place sur cet opus.

Kygo est l'un des artistes qui aura, une fois de plus, prouvé que les artistes nordiques ont un talent incroyable. Cet album, il le teasait depuis 2015 et c'est en 2016 qu'il a atterri dans les bacs. Dessus, on retrouve d'excellents featurings comme Firestone (ft. Conrad Sewell) ou encore Nothing Left (ft. Will Heard).

Patron de l'électro française depuis plus de vingt ans, Jean Michel Jarre a prouvé avec ce nouvel album que rien ni personne ne pouvait l"égaler. Il a déjà eu la chance de se produire au Caire ou même en des lieux aussi majestueux qu'insolites et nous n'avons qu'une hâte, voir ce qu'il nous réserve pour 2017.

Album de la nostalgie, Summer 08 est celui qui nous rappelle pourquoi on aimait tant Metronomy. S'il nous fallait retenir un titre, ce serait Night Owl mais Back Together n'est pas bien loin derrière.

Ils sont de retour sur scène et c'est pour notre plus grand plaisir. Sur cet album, Cassius s'offre des featurings éclectiques et celui que l'on retiendra, c'est The Missing (ft. Ryan Tedder). D'ailleurs, sachez que Domenico Torti a signé un remix qu'il vous faut écouter d'urgence !

M83 a retourné le zénith de Paris il y a peu mais le duo n'a rien perdu de sa superbe. Cet album est la preuve qu'en électro, on peut avoir une longue carrière et toujours se renouveler.

James Blake, c'est un peu comme si Bon Iver s'était mis à l'électro. Avec cet album poétique, James Blake s'impose comme une valeur sûre. Côté titre, on notera Radio Silence et Love Me In Whatever Way.

Ce fut une grosse année pour Fakear. Après la sortie d'Animal un peu plus tôt en 2016, le DJ a réitéré avec un nouvel EP, Vegetal. On y retrouve sa musique libre, créative et qui appelle au voyage - l'EP parfait pour s'évader cet hiver.

Vous l'avez découvert avec Sunset Lovers et clairement, l'album est aussi bon que le single qui le porte. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il vous reste quelques jours pour vous le faire offrir !

Il est l'un des grands participants d'Electroshock et forcément, vous avez pu le découvrir sur scène. Le dernier album de Lost Frequencies est une petite merveille et il nous tarde de le voir le défendre.

Leur premier EP est sorti en mars dernier et même s'il ne comporte que cinq titres, il est déjà prometteur. Top of World, Da Blues ou encore In Your Space nous assurent que la suite sera brillante.

Il vous a fait danser avec Aloha mais son premier album est tout aussi réussi. MOME a choisi de s'inspirer de l'Australie pour ce premier opus et quand on l'écoute, on s'y croirait presque.

Sitting Fires, Don't Let Me Down, Closer... les hits signés The Chainsmokers ne manquent pas. Un premier EP aura suffit pour que ces deux américains s'imposent comme valeur sûre de l'électro-dance (en France et ailleurs).

L'album est sorti en 2015 mais il aura clairement marqué l'année. Après Lean On, Major Lazer nous a offert un hit intemporel et marquant avec Cold Water (feat. Justice Bieber).

Il n'a que 20 ans à peine et son premier album Layers est une réussite. Kungs ne sera pas le DJ d'un seul titre, c'est sûr et certain. This Girl l'a propulsé en tête des charts mais l'album est tout aussi bon (on notera un featuring avec Luke Pritchart ou encore avec RITUAL qui méritent que l'on s'y attarde).

Avec Animal, Fakear s'est clairement imposé sur la scène électro française. Ce qu'il fait, personne d'autre n'en n'est capable et il nous offre la possibilité de voyager sans bouger de notre salon. Sheer-Khan, Silver.. les titres marquants ne manquent pas.

Avec ce nouvel album, Flume a frappé fort. Même si notre coeur appartiendra toujours à son premier opus, les nombreux featurings que propose ce disque (Tove Lo, Alunna George) suffisent à le hisser à la deuxième place.

Il était attendu et enfin, il est là. Justice vient de sortir son nouvel album et c'est une véritable pépite : Alakazam, Randy ou encore Fire sont là pour le prouver. Eux vous conseilleraient de l'écouter en voiture mais en ce qui nous concerne, Justice s'écoute partout, tout le temps.

Parce que l'album est brillant.