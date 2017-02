Flume dévoile son nouvel EP Skin Companion II

Dimanche 12 février dernier, Flume a remporté son premier Grammy Award grâce à son second album Skin, sacré meilleur album électro de l’année. Sorti en mai 2016, cet opus composé de 16 titres a su séduire différents publics avec des titres très pop parfaitement taillés pour les radios comme Never Be Like, mais aussi des morceaux plus expérimentaux comme Wall Fuck qui montre que l’Australien brille dans tous les genres. Après le Skin World Tour durant lequel Flume avait électrisé le Zénith de Paris, le producteur de 25 ans fait actuellement la tournée de divers festivals à travers le monde entier. Entre temps, il a tout de même trouvé le temps de dévoiler son EP Skin Companion en novembre dernier, et vient de publier sa seconde partie. Tranquillement. Skin Companion II est en écoute et en téléchargement ci-dessous.

Skin Companion II est composé des quatre morceaux Enough, Weekend, Depth Charge et Fantastic, dont la dernière track est un featuring avec Dave Bayley de Glass Animals. La voix sensuelle du chanteur se mêle avec brio aux sonorités sensuelles produites par Flume, on ne s’en lasse pas ! Le rappeur Pusha T effectue également les vocales du premier titre de l’EP. Un Grammy Award dont le palmarès complet de l’édition 2017 est disponible, un nouvel EP et un festival à Los Angeles demain, la vie est plutôt belle en ce moment pour Flume !