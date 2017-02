Fifty Shades Freed : Les premières images dévoilées (VIDEO)

Vous ne le savez peut-être pas mais hier se déroulait l'avant première de Fifty Shades Darker à Los Angeles. Pour l'occasion, les acteurs étaient évidemment présents mais la surprise que l'on retiendra de la soirée, c'est la diffusion des premières images du prochain volet. Fifty Shades Freed a été tourné et même si le deuxième volet n'est pas encore sorti, le public a eu droit à un petit aperçu.

Si l'on fait abstraction des cris sur-excités de l'audience, on peut déjà se rendre compte qu'enfin, Christian et Ana vont se marier. Bon, si vous avez lu les livres, il n'y a aucune surprise ici. Mais allez savoir pourquoi, l'idée qu'ils dépassent les obstacles deFifty Shades Darker (dont un premier extrait est disponible) nous redonne un peu d'espoir. Après ça, on voir le jeune couple au bord d'une plage (probablement en lune de miel) et là encore, ça nous met de bonne humeur. Pour l'heure, il faudra se contenter de Fifty Shades Darker mais avouez-le, tout ça fait envie.