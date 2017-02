Fifty Shades Darker : Voilà ce qui a aidé Dakota Johnson à tourner les scènes de sexe

Si Dakota Johnson a déjà parlé des scènes de nu avec Jamie Dornan pour 50 Shades Darker, elle révèle enfin ce qui l'a aidée à être un peu plus à l'aise pendant le tournage. C'est vrai que ça ne doit pas être facile d'être nue devant toute une équipe. Et c'est visiblement l'alcool qui l'a sauvée dans ces situations ! Dans une nouvelle interview promo pour "Entertainment Tonight"; l'actrice de 27 ans a avoué prendre "un shot de whisky et des pastilles de menthe" avant que la scène soit tournée...

Une habitude devenue carrément rituel d'avant scène de sexe pour l'interprète d'Ana Steele ! Dakota Johnson ajoute que "Jamie Dornan fait des pompes et moi je m'allonge simplement et je bois du whisky." Tous les moyens sont bons ! Des scènes pas faciles à jouer mais qui sont moins gênantes qu'au début en raison de leur rapprochement au fil du tournage. De son côté, Jamie Dornan clashe son personnage Christian Grey de Fifty Shades Darker et se confie sur les pratiques SM.