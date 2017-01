La date fatidique que tous les grands fans de l'histoire d'amour de Christian Grey et Anastasia Steele attendent approche à grands pas puisque c'est le 8 février prochain que Fifty Shades Darker sortira enfin ! 2 ans après le premier volet de la saga qui fait tant parler d'elle. Et si l'interprète de Christian Grey est plutôt pas mal dans son rôle, Jamie Dornan a clashé son personnage et s'est confié sur les pratiques SM ! Christian Grey ne serait définitivement pas le meilleur ami de l'acteur, loin de là, ce n'est vraiment pas son truc. Dans le second volet de la saga Fifty Shades, la réconciliation entre Anastasia Steele et Christian Grey va être au rendez-vous, au grand bonheur des fans du couple, mais pas seulement ! On va aussi pouvoir en découvrir un peu plus sur le passé bien sombre du personnage principal... En attendant sa sortie au cinéma, un petit extrait bien coquin du film a été dévoilé !

Tout comme dans le premier volet, les scènes coquines et sexy ne vont pas manquer dans Fifty Shades Darker, les divers trailers dévoilés ces dernières semaines l'ont très bien prouvé ! Notamment en dévoilant une scène dans un ascenseur... Décidément, les ascenseurs et Christian et Anastasia, c'est une vraie histoire d'amour. Dans un extrait dévoilé cette nuit, on retrouve les deux protagonistes dans un restaurant alors que Christian demande à Anastasia de retirer son sous-vêtement. Ana se prête alors au jeu avant de se retrouver dans l'ascenseur en compagnie de Christian mais pas seulement. Toujours prêt à jouer avec le danger et l'excitation, Christian Grey n'hésite pas à venir caresser Ana... En fond de cette scène, le titre "I Don't Wanna Live Forever" de Zayn Malik et Taylor Swift résonne pour cette scène bien coquine ! Un petit extrait qui va mettre l'eau à la bouche aux fans de la saga. Encore un peu de patience... Deux petites semaines et le grand jour est là ! Et si Fifty Shades Darker était bientôt adapté en comédie musicale ?