Fifty Shades Darker, le second volet de la célèbre saga Fifty Shades Of Grey s'apprête à envahir nos grands écrans après des mois d'attente. Si l'un des titres de la bande originale nommé "I Don't Wanna Live Forever" et interprété par Zayn Malik et Taylor Swift fait déjà un véritable carton, le film promet d'être lui aussi une réussite. Si Fifty Shades Darker est l'un des films les plus attendus de ce début d'année 2017, la production a décidé d'offrir un petit cadeau de fin d'année aux fans, en attendant le 10 février, date de sortie de ce dernier. En effet, un nouveau spot TV a été dévoilé en exclusivité hier soir !

Même s'il ne dure que quelques secondes, ce spot prometteur inclut de nouveaux passages tirés du film ainsi que "I Don't Wanna Live Forever" de Zayn et Taylor Swift. On y retrouve comme prévu Jamie Dornan et Dakora Johnson dans une vidéo plus romantique que le nouveau trailer qui était très chaud ! La production continue donc de faire monter le suspense et on peut déjà commencer le décompte jusqu'au 10 février prochain. Fifty Shades Of Grey avait été un véritable succès planétaire lors de sa sortie en 2015, récoltant près de 560 millions de dollars de recettes. Ce nouveau volet suivra t-il le succès du premier ? Rendez-vous dans quelques semaines pour le savoir !