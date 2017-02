Fifty Shades Darker : Tout ce qu'il faut savoir avant la sortie du film 

Patience, Fifty Shades Darker sortira le 8 février prochain. D'ici quelques jours, Ana Steele et Christian Grey seront de retour sur grand écran et cette fois, le destin ne devrait pas les épargner. On le sait, ce film-là sera bien plus sombre que le précédent (en même temps, le titre est assez équivoque) et le couple devra faire face à quelques obstacle. L'une des anciennes soumises de Christian sera bien déterminée à le récupérer tandis que le patron d'Ana se montrera de plus en plus insistant - voilà qui promet. Jeudi soir, le duo Jamie Dornan/Dakota Johnson était à Los Angeles pour présenter le film et forcément, tout cela nous a inspiré : avant la sortie officielle, voici tout ce qu'il faut savoir.

Vous le savez, c'est un casting d'exception qui s'est ajouté. Aux côtés de Jamie Dornan et de Dakota Johnson, on retrouvera ainsi Kim Basinger, Rita Ora, Luke Grimes ou encore Hugh Dancy (pour ne citer qu'eux). La sélection est éclectique et l'alchimie de tout ce beau monde nous promet un film détonnant.

Le premier film nous avait plongé dans l'univers de Christian, montrant ainsi les deux mondes opposés des personnages. Cette fois, les choses seront bien différentes. Dakota Johnson évoque même un film "plus complexe" et moins "simple" : "Le premier film était comme un réveil, celui-ci devient plus complexe avec plus de suspense [...] En fin de compte, c'est une histoire d'amour épique, l'un d'eux a des désirs très sombres et l'autre doit se retrouver là-dedans parce qu'ils s'aiment profondément ", confie l'actrice. Bella Heathcote parle même de "thriller" et il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité.

Tout ce qu'il faut savoir en attendant la sortie

Le second volet n'est même pas encore sorti qu'un extrait de Fifty Shades Freed a été offert aux fans. On ne vous spoilera pas (si vous n'avez pas le livre) mais toujours est-il que ces épreuves devraient emmener nos personnages là où doivent être : ils n'auront pas traverser tout cela pour rien. La sortie de Fifty Shades Darker est imminente et d'ici là, on vous souhaite bien u courage pour patienter. Mais comme nous sommes du genre généreux, voici un extrait du film. Et la bonne nouvelle, c'est qu'E.L James a annoncé la sortie d'un quatrième livre !