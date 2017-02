Fifty Shades Darker : Qui sont les nouveaux personnages ? (VIDEO)

C'est l'un des films les plus attendus de ce début d'année - après La La land (qui a reçu le succès escompté). Fifty Shades Darker n'a de cesse de fasciner les adeptes de la saga d'E.L James et dans ce nouveau volet, les deux personnages principaux ne seront pas au bout de leurs peines. Ana et Christina vont devoir se mesurer à Leila, une ancienne soumise visiblement perturbée mais elle ne sera pas l'unique menace qui planera sur leur couple. Kim Basinger interprètera la femme qui a initié Christian au sado-masochisme et l'arrivée de son personnage dans le tableau ne plaira que très moyenne à la "nouvelle" petite amie de ce dernier. De son côté, elle devra aussi composer avec son patron - qui n'a pas l'air rassurant.

Ces personnages, nous avions pu les voir sur des photos promotionnelles mais cette fois, ce sont les acteurs qui en parlent. Jamie Dornan évoque Kim Basinger, expliquant que son personnage 'tient un rôle important dans la vie de Christian" tandis que Dakota Johnson admet qu'il est assez impressionnant de travailler avec quelqu'un dont on "admire le travail depuis toujours". Tout se petit monde devrait nous offrir un film bien plus haletant que le précédent.