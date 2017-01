Fifty Shades Darker : Jamie Dornan clashe Christian Grey et se confie sur les pratiques SM

Jamie Dornan veut être bien clair : il ne ressemble en rien à son personnage de Christian Grey dans Fifty Shades Darker, dont voici un nouveau spot TV. Dans une interview pour l'édition australienne de GQ, l'acteur avoue que les pratiques SM ne sont pas son truc au lit : "Je n'avais jamais rien fait de tel avant" explique-t-il quand on lui demande ce qu'il a pensé en visitant un donjon BDSM pour se préparer à son rôle. "Je n'avais rien vu de sadomasochiste avant, je n'avais pas d'intérêt pour ce monde. Ce ne m'excite pas. J'ai toujours été ouvert d'esprit et tolérant, je ne jugerais jamais les préférences sexuelles de qui que ce soit. Ce qui excite les gens, c'est leur problème et il y a des millions de manières de se faire plaisir sexuellement." Non seulement il n'a pas les mêmes préférences sexuelles que Christian Grey mais il n'est visiblement pas un fan du personnage : "Il n'est pas le genre de mec avec qui je m'entendrais. Tous mes potes sont faciles à vivre et rieurs - je ne m'imagine pas au pub assis en face de lui. Je ne pense pas qu'il soit mon genre, si on doit choisir des potes."

La couverture de GQ

Dans cette même interview, Jamie Dornan a aussi parlé des nombreuses scènes de nu dans la saga, expliquant que c'est toujours aussi gênant : "Les gens pensent qu'ils allument les caméras et que les acteurs se lancent comme ça. Mais tout est tellement décomposé et chaque scène prend du temps. Il n'y a pas un seul acteur dans le monde qui ne pense pas que les scène de sexe ne sont pas gênantes. Mais ils ont tout un tas de petits trucs pour vous mettre à l'aise. Vous mettez tout dans une sorte de sac spécial, vous serrez tout ça et vous vous y mettez, c'est très étrange." De son côté, Dakota Johnson a aussi révélé son sentiment sur les scènes sexy avec Jamie Dornan dans Fifty Shades Darker.