Bientôt deux semaines que la sortie de Fifty Shades Darker a réjoui les grands fans de l'histoire d'amour entre Christian Grey et Anastasia Steele ! On peut dire que ce deuxième volet était très attendu par les fans et il fait un véritable carton aussi bien dans les salles de cinéma françaises qu'américaines ! On ne résiste pas à l'appel de Christian Grey. Et on peut dire que des fans ont été heureux puisqu'un concombre a été trouvé après une séance de la St Valentin... Une situation bien insolite pour cet employé de cinéma ! Si l'interprète de Mr Grey est connu pour avoir été mannequin mais aussi pour être acteur dans des séries telles que The Fall ou encore Once Upon A Time, et si Jamie Dornan était chanteur ? Certains fans risquent d'être surpris dans le troisième film de la saga de E.L. James...

Qui dit sortie de film dit aussi tournée promotionnelle et donc une multitude d'interviews ! Ce qui n'est pas déplaisant puisqu'on y découvre parfois de petits secrets sur les acteurs ou le tournage ainsi que de petites anecdotes. D'ailleurs, James Foley qui est le réalisateur de Fifty Shades Darker et Freed, a dévoilé une information quasi inconnue sur Jamie Dornan mais aussi une belle surprise pour la suite de la saga... L'interprète de Christian Grey serait un très bon chanteur selon le réalisateur : "Il est un chanteur incroyable. Il chantait tout le temps sur le tournage". Un point que l'on ne connaissait pas sur l'acteur ! Et si Jamie Dornan se lançait dans la chanson ? Peut-être pas non mais en tout cas, il poussera la chansonnette dans la suite de Fifty Shades : "Il chante dans le troisième, mais c'est une surprise". Alors là, on dit oui ! Plus qu'à attendre février 2018 pour découvrir les talents de Jamie Dornan... Dans Fifty Shades Darker, de nouveaux personnages sont apparus, découvrez-les en vidéo !