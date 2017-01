Fifty Shades Darker : I Dont Wanna Live Forever rythme un nouveau trailer 

Patience, Jamie Dornan et Dakota Johnson seront de retour en février prochain pour le second volet de la saga à succès Fifty Shades. Maintenant que l'étau se resserre, il n'y a plus rien que l"on puisse vraiment vous apprendre. Vous savez quel seront les nouveaux personnages, vous savez que Taylor Swift et Zayn Malik ont collaboré pour la soundtrack. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre, prenant notre mal en patience. Bonne nouvelle, un nouveau trailer a été dévoilé - et en plus, on y entend cette fameuse soundtrack signée Swift et Malik.

Un Spot TV a été dévoilé pas plus tard qu'il y a quelques jours, de quoi faire monter la tension d'un cran. Ce nouvel opus s'annonce bien plus sombre que le précédent, certes, mais on devrait surtout y voir une Ana qui s'affirme plus. "Plus de règles", prévient-elle Christian. Attendez-vous à des cascades, à une virée en hélicoptère qui tourne mal et à croiser une psychopathe - parce qu'il n'y aurait pas de bons films sans quelques personnages tourmentés. Courage, la sortie est prévue pour le mois de février !