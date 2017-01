Fifty Shades Darker : Halsey et The Avener annoncés sur la soundtrack

Si jamais l'impatience vous ronge, sachez que Fifty Shades Darker vient de dévoiler l'intégralité de sa soundtrack. Après le raz-de-marée provoqué par la sortie de I Dont Wanna Live Forever par Zayn Malik et Taylor Swift, la liste des artistes ayant collaboré au projet vient de s'agrandir. Ainsi, vous serez ravis d'apprendre que The Avener -notre DJ français bien aimé- y a contribué avec un titre (I Need a Good One) , tout comme Halsey.

The Avener, Kygo et beaucoup d'autres sont à retrouver sur la bande originale

Parmi les artistes présents, on retrouve des poids lourds de l'industrie comme Nick Jonas et Kicki Minaj, Tove Lo, Kygo, Sia que l'on n'arrête plus (retrouvez d'ailleurs, son nouveau titre Never Give Up) ou encore Danny Elfman. La sortie de cette pépite est prévue pour le 10 février prochain - un peu avant la sortie du film, donc. Et d'ici là, on espère avoir enfin la chance de voir le clip que nous ont préparé Zayn Malik et Taylor Swift dans une chambre d'hôtel Londonienne.