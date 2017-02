Fifty Shades Darker : De nouvelles photos dévoilées

Courage, on sait que c'est dur. La sortie de Fifty Shades Darker est prévue pour le 8 février prochain et même si le soir de l'avant première à Los Angeles nous avons eu droit à un avant goût de Fifty Shades Freed, reconnaissons que tout cela réveillé notre impatience. Depuis quelques semaines, les studios teasent le film comme jamais, misant tout sur des extraits et des teasers. On pensait avoir tout vu et pourtant, nous en étions loin. De nouvelles photos du casting ont été dévoilées et elles sont magnifiques !

Bien sûr, on retrouve le couple phare, Ana Steele et Christian Grey. Ana se prépare pour le bal (visiblement, elle n'est pas en manque de robes) et on ne va pas se mentir, le masque va vraiment (très) bien à Christian. La nouveauté, c'est que pour une fois, le casting complet -ou presque- est à l'honneur. On retiendra d'ailleurs que la patron d'Ana a vraiment l'air d'un psychopathe. On s'en doutait mais là, c'est clair. Plus que quelques jours de patience et en attendant, voici tout ce qu'il faut savoir du film avant sa sortie !