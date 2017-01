Fifty Shades Darker : Dakota Johnson se confie sur les scènes sexy avec Jamie Dornan

Dakota Johnson se dit "fière" de sa performance, ainsi que de celle de Jamie Dornan dans la saga 50 Shades of Grey. Pour le magazine de Vogue du mois de février, la jeune femme s'est confiée à propos du tournage avec l'acteur mais aussi des nombreuses rumeurs dont ils font l'objet : "On se déteste et on a une aventure ensemble, alors tout le monde a raison. Qu'est-ce que tu penses de ça ?" plaisante-elle. Plus sérieusement, Dakota Johnson, fière de 50 Shades Darker, ajoute : "Moi et Jamie on travaille en grande proximité depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus d'inhibition entre nous, c'était en fait très authentique et on était en confiance l'un avec l'autre. Mais j'ai eu de la chance ! Qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait été un vrai con ?" C'est sûr, leur collaboration aurait pu être compliquée...

Concernant les scène de nu dans les bandes annonces de 50 Shades of Grey et 50 Shades Darker, Dakota Johnson pensent qu'elles sont nécessaires pour raconter la relation sexuelle d'Ana Steele et de Christian Grey. "Je ne veux pas voir quelqu'un porter un soutien-gorge ou une culotte dans une scène de sexe. Il faut être honnête, les gens sont nus quand ils b*" déclare-t-elle franchement avant d'ajouter "Est-ce que j'arrêterais les scènes de nu quand mes seins commenceront à pendre ? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais une attitude plus européenne par rapport à tout ça." Enfin, tout comme Ana Steele qui découvre le monde SM, Dakota Johnson se dit un peu comme son personnage : "Je suis fascinée par les jeunes femmes qui assument leur sexualité. Je suppose que par procuration, j'ai vécu la même chose dans ma vie."