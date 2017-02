Il y a quelques jours Fifity Shades Darker avait dévoilé de nouvelles photos qui avait fait monter le baromètre de notre impatience d'un niveau. Et si le second volet de la trilogie sort aujourd'hui en France, les Américains doivent, eux, attendre, jusqu'à vendredi pour découvrir la suite des aventures sulfureuses de Christian Grey et Anastasia Steele. Et pour les faire patienter, un nouveau trailer de Cinquante Nuances Plus Sombres a été mis en ligne. Une vidéo qui met en scène notre héros, joué par Jamie Dornan, demandant en mariage la douce Ana, incarnée par Dakota Johnson.

Bien entendu, la réponse n'est pas révélée - comment pourrait-elle dire non ? - dans ce nouveau trailer qui nous laisse entrapercevoir les difficultés d'être la compagne de Christian Grey. Fifty Shades Darker met, en effet, en scène quelques-unes des anciennes amoureuses du héros dont une ex particulièrement inquiétante. Une présence ô combien menaçante pour les deux tourtereaux qui auront bien du mal à se défaire de l'emprise malsaine de cette petite amie - unilatéralement - transie d'amour pour Christian. Alors que les rumeurs d'une possible comédie musicale Fifty Shades Darker battent leur plein, le film devrait connaître une première vie au cinéma particulièrement réussie. Le premier volet de la saga, Fifty Shades of Grey, avait rapporté plus de 500 000 millions de dollars au box-office mondial.