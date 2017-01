Fifty Shades Darker bientôt adapté en comédie musicale ?

Alors que le film La La Land fait un véritable carton au cinéma, la comédie musicale est dans l'air à Hollywood... Oui, Fifty Shades of Grey, dont voici un nouveau spot TV, pourrait bien avoir sa version musicale ! The Sun nous apprend que l'auteur E.L. James est en pourparlers pour adapter son bestseller érotiques sur les prestigieuses scènes de Broadway et du West End de Londres. "Les livres ont fait beaucoup parler et les producteurs savent que l'adaptation sur scène afficherait complet en quelques minutes" révèle une source. "Même si ces choses là peuvent mettre des années à se mettre en place, ils savent que ce serait un énorme succès. Avec les scènes coquines, ça serait le genre de choses que les enterrements de jeunes filles adorent et les touristes aussi."

E.L. James a bien confirmé être en discussion mais est restée très vague sur la question. Présente à la première du spectacle Amaluna du Cirque du Soleil, l'auteur de 50 Shades Darker, dont la bande annonce bat des records, a simplement déclaré : "Quelqu'un m'a déjà posé la question. Qui sait ? On ne peut jamais dire jamais." Une chose est sûre : avec 125 millions de livres vendus dans le monde mais aussi une adaptation au cinéma affichant 500 millions de dollars de revenus au box office, il y a fort à parier qu'une comédie musicale 50 Shades of Grey connaisse le même succès !