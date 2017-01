Fifth Harmony préparent leur premier concert sans Camila Cabello

La vie suit son cours et du côté des Fifth Harmony, on se prépare à poursuivre l'aventure sans Camila Cabello. Pour rappel, la chanteuse quitté la formation il y a peu pour se consacrer à ses projets personnels et c'est avec un immense soulagement que les fans ont eu confirmation que le groupe ne serait pas mort pour autant. Pendant que Camila travaille en studios, les filles continuent de défendre leur album 7/27 et demain, elles donneront leur première performance à quatre pour les People Choice's Awards 2017.

Pour faire patienter les fans, la formation a posté les vidéos d'une performance donnée au Brésil, dans le cadre du FunPopFun Festival. Notez qu'à cette époque, Camila Cabello était encore dans le groupe. Par contre, elles n'étaient que quatre (Lauren Jauregui ayant été retenue par les autorités brésiliennes). Chez les fans, les avis sont mitigés : certains ont apprécié la performance tandis que pour d'autres, ce n'était pas leur meilleure. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les Fifth Harmony nous donnent un petit aperçu de ce qui nous attend demain au People Choice Awards. Si vous êtes nostalgiques, ne manquez pas leur dernier concert à 5 !

Et pour les plus curieux, l'intégralité des vidéos est à retrouver sur la chaîne youtube du groupe.