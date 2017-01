Fifth Harmony : Normani Kordei, sa superbe cover de Cranes in The Sky et Don't Touch My Hair

C'est LA reprise de la semaine pour nous !. Normani Kordei des Fifth Harmony a choisi de reprendre deux chansons de Solange et d'en faire un mash up très réussi. Son choix s'est porté sur les singles Don't Touch My Hair et Cranes in The Sky, très beaux morceaux extrait de l'album A Seat at The Table de Solange. Normani Kordei apportent une nouvelle texture vocale à ces chansons qui prennent alors une dimension plus sensuelle. L'occasion pour la chanteuse de prouver qu'elle a une très belle voix !

Les Fifth Harmony connaissent quelques tumultes ces dernières semaines. Camila Cabello a annoncé son départ du groupe, et les quatre membres restantes ont expliqué avoir découvert de manière assez abrupte que la chanteuse les quittait.Leur performance pour le show New Yorkais du nouvel an était donc leur dernière à cinq. On pourra donc bientôt suivre de près la carrière solo de Camila Cabello qui, si elle s'en sort bien, pourrait connaitre la même trajectoire que Zayn Malick. Ce dernier avait choisi de quitter les One Direction avant que ceux-ci ne décident de prendre une très longue pause. Souhaitons pour les fans des Ffth Harmony que leur groupe préféré ne suive pas la même direction...