Fifth Harmony : Découvrez leur dernière performance live à 5 (VIDEOS) 

C'est la nouvelle qui est venue ternir l'idyllique tableau des fêtes pour les fans des Fifth Harmony : Camila Cabello a quitté le groupe pour se consacrer pleinement à ses projets personnels. Forcément, la déception des fans fut grande mais fort heureusement, une dernière performance à cinq été diffusée pour le Nouvel An grâce au Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Au programme, Work From Home, That's My Girl et Worth It.

C'est donc devant une audience décidée à passer le meilleur des moments que les Fifth Harmony se sont produites une dernière fois au grand complet (notez que la soirée avait été tournée avant l'annonce de la séparation). Elles ont repris pour l'occasion leurs plus grands succès - issus de leurs albums Reflection et 7/27. Ce dernier opus est d'ailleurs un triomphe depuis sa sortie et s'est clairement imposé dans les charts en 2016. Pour cette nouvelle année, on ne peut qu'espérer que les Fifth Harmony poursuivront leur ascension et que, de son côté, Camila Cabello atteindra les buts qu'elle s'est fixée.