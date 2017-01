Festival Eurosonic du 11 au 13 janvier 2017 à suivre sur VirginRadio.fr

Le 11 janvier prochain auront lieu les European Borders Breakers Awards 2017, dont Jain est la gagnant française. Cette cérémonie européenne récompense les artistes émergents qui ont su conquérir un public en dehors de leur pays d'origine et en Europe. Pas étonnant donc que l'interprète de Makeba et Come ait été distinguée cette année ! La rédaction de VirginRadio.fr sera présente à Groningen ( Pays-Bas) pour assister à cette cérémonie très spéciale où seront également présents les autres lauréats : Dua Lipa ( Royaume-Uni), Walking on Cars ( Irelande), Era Istrefi ( Albanie), Alan Walker ( Norvège), Hinds (Espagne), Natalie La Rose ( Pays Bas), Namika ( Allemagne), Filous ( Autriche) et Jaakko Eino Kalevi ( Finlande). Dans le prolongement de la cérémonie de remise de prix se tient l'Eurosonic Noorderslag festival mettant à l'honneur de nouveaux artistes venus de toute l'Europe. Des groupes et artistes comme Franz Ferdinand, Bastille, Selah Sue, James Vincent McMorrow, Jake Bugg, Hozier sont ainsi tous passés sur la scène d'Eurosonic.

VirginRadio.fr sera donc aussi de la partie pour vous faire vivre Eurosonic. Ce sera l'occasion de découvrir les talents musicaux de demain, surement bientôt à l'honneur des ondes de Virgin Radio... A noter que cette année c'est le Portugal qui est le pays à l'honneur du festival. Du côté de la délégation française, seront présent, entre autres, Flavien Berger, Her coup de cœur Virgin Radio, nos chouchous Petit Biscuit et Mome, Salut c'est cool, Camp Claude ou encore MHD ! On ira suivre également les lives de Thomas Azier, Roosevelt, Anne-Marie, Bonzai, Era Istrefi, Jadu Heart, Walking on Cars, Best Youth, pour ne citer qu'eux. Rendez-vous dans une semaine sur VirginRadio.Fr pour suivre tout ça !