Feder : Back For More, votre son #VirginFriday

Tous les vendredi sur Virgin Radio c’est #VirginFriday soit une journée où l’on met à l’honneur une chanson qui nous plait beaucoup et que l’on a envie de vous faire découvrir. Toute la journée du vendredi on vous passe le morceau en question et aujourd’hui le petit truc en plus c’est qu’il s’agit d’une nouveauté toute fraîche. A peine sorti ce matin que Back For More de Feder est déjà sur les ondes de Virgin Radio. Notre DJ chouchou, qui sera par ailleurs à l’affiche de la prochaine édition d’Electroshock à Nantes le 7 avril, revient avec un nouveau tube en puissance. Impossible de passer à côté de cette chanson qui sent bon l’été et qui devrait faire danser les foules. Un titre très très efficace avec Daecolm en featuring.

L’ascension de Feder remonte à 2015 alors que sort Goodbye (feat Lyse), un tube qui séduit l’Europe toute entière et qui sera n°1 en France. Depuis les titres Blind ( feat Emmi) et Lordly ( feat Alex Aiono) se sont également taillés un joli succès dans les charts mais quelque chose nous dit que Back For More pourrait fait encore mieux ! En surfant sur la mode des vibes dancehall, Feder devrait encore élargir son public. Rendez-vous dans quelques semaines pour mesurer la hype mais rappelez vous que vous aurez été les premiers à découvrir ce morceau à l’occasion du #VirginFriday !