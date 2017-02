Fary : En tournée dans 8 salles en 7 jours avec Virgin Radio !

C’est un évènement, un véritable tour des salles auquel Fary va se prêter pendant 7 jours du 9 au 15 février avec Virgin Radio. L’humoriste que vous avez découvert dans le Jamel Comedy Club sera à Paris dans 7 salles différentes avec son spectacle « Fary Is The New Black » ! Il sera le 9 février à Charenton et au Paname Art Café, puis le 10 février au Comedy Club, viendra le tour du Point-Virgule le 11 février, le Théâtre Antoine le 12 février, le 13 à Bobino, le 14 à la Salle Pleyel et enfin le 15 février au Grand Rex. Plus de 7300 personnes au total seront de la partie puisque toutes les salles sont complètes à l’occasion de ce « Fary Week ». Pour vous donner un léger aperçu de son spectacle, on se refait son interview réalisée il y a quelques temps chez nous, à la maison, à Virgin Radio :

On souhaite bonne chance à Fary pour cette tournée des salles parisiennes du 9 au 15 février avec Virgin Radio. On vous fera un compte rendu dès ce « Fary Week » terminé, nul doute que l’humoriste va tout casser, on connait le talent hors-norme de la personne ! D’autres dates sont toujours dispo’ pour réservation, foncez vous procurer vos billets sur le site officiel histoire de se détendre comme il se doit ! Bon spectacle à tous les amis !