Facebook et des signes astro dans le top insolite de 2016

2016 est sur le point de s’achever, et nous serons tous d’accord pour dire qu’elle a été des plus riches en émotion et en actualité. Les nouvelles du monde n’ont pas cessé de nous étonner de semaine en semaine, entre celles qui ont fait le buzz sur la toile en 2016 et les sujets délirants abordés dans la matinale Virgin Tonic par Camille Combal et toute sa joyeuse petite bande. On a fait le point de notre côté (qui dit fin d’année, dit bilan hein) et on a établi le classement des 10 articles insolites qui vous ont le plus marqués ces douze derniers mois. Réseaux sociaux, signes astrologiques, couple… Vous n’en croirez pas vos yeux, c’est sûr !

10- Comment accéder à la messagerie secrète de Facebook ?

On dit quoi ? « Merci pour le filon ! »

9- À quel âge faut-il se marier pour éviter le divorce ?

Le taux de divorce diminue en France, coïncidence ?

8- Ces plaisirs qu’on a tous quand il pleut

« I’m singing in the raaaain »

7- L’activité que les moins de 30 ans préfèrent à faire l’amour

Le dilemme de Joey Tribbiani

6- Pourquoi vos enfants devraient arrêter de regarder Peppa Pig

Et vous aussi d’ailleurs

5- Les prénoms les plus improbables donnés à des bébés

Ne vous vexez pas si le vôtre apparait dedans

4- Le pire défaut de chaque signe astrologique

Jaloux vous avez dit ?

3- Pourquoi y avait-il un numéro sous nos verres à la cantine ?

Le mystère résolu !

2- Le top des signes astrologiques des plus gentils aux plus méchants

Décidément l’astrologie… !

1- Comment accéder au jeu caché de Messenger ?

Notre grand gagnant !