Eurovision 2017 : Alma représentera la France avec son titre " requiem"

Cette année l'Eurovision se tiendra le samedi 13 mai en Ukraine, gagnant de l'édition précédente, et on connait enfin le nom de l'artiste qui aura l'honneur de représenter la France lors du concours européen de la chanson. C'est donc la chanteuse Alma qui a été sélectionnée pour porter les couleurs nationales et tenter de remporter l'Eurovision avec sa chanson Requiem. A 28 ans, la jeune femme est en train de se faire doucement mais sûrement une place dans le paysage musical français. En misant, comme avec Amir l'an dernier, sur un talent émergent la France fait le choix de mettre en avant ses forces vives. On souhaite à la chanteuse de conquérir l'Europe avec son titre et de faire un aussi beau parcours que son prédécesseur qui s'était classé 6ème avec J'ai cherché.

Au sujet de sa présence à l'Eurovision Alma a expliqué " Je suis très honorée d'avoir été choisie pour représenter la France à l'Eurovision. Et j'espère pouvoir compter sur le soutien du public afin de porter haut les couleurs de la France avec la chanson Requiem". On espère que sa chanson douce-amère aux rythmes enlevés sera conquérir les votants lors de la finale de l'Eurovision diffusée le samedi 13 mai sur France 2. La chanteuse sera bientôt de passage dans les studios de Virgin Radio pour interpréter son titre en live. On suivra de près toutes ses aventures sur VirginRadio.fr !

Fière de vous annoncer que je vais avoir l'honneur de représenter la France à l'@Eurovision avec #REQUIEM : https://t.co/62zPBfqqZi ???????? — Alma (@almaofficiel) 9 février 2017

[???? OFFICIEL] La talentueuse @Almaofficiel représentera la France lors de l'#Eurovision 2017 avec son titre #Requiem ! ???????????? pic.twitter.com/2Y6Kxgf7mi — Eurovision France (@EurovisionF2) 9 février 2017