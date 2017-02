Europavox : Du 29 juin au 2 juillet à Clermont-Ferrand avec Virgin Radio !

L’édition 2016 avait été une franche réussite, il était donc normal que l’Europavox soit de retour en 2017 avec Virgin Radio avec des grands noms de la musique. Avant de vous dévoiler un peu la prog’, sachez que le festival débarque à Clermont-Ferrand du 29 juin au 2 juillet pour une nouvelle édition XXL ! Niveau têtes d’affiches, on part sur du lourd. Mathieu Chedid, Manu Chao, Agnes Obel, Archive, Deluxe, Boys Noize… Vous allez juste vous régaler avec l’Europavox. Mais ce n’est pas tout les amis. Vous allez assister à une première historique. Dans le cadre du festival, le stade Marcel-Michelin (20000 places) va accueillir pour la première fois un concert géant de Manu Chao. Ce sera un événement énorme dans la ville et on a déjà hâte d’y être !

Europavox avec Virgin Radio

Virgin Radio vous donne rendez-vous du 29 juin au 2 juillet à Clermont-Ferrand pour une nouvelle édition de l’Europavox ! Foncez sur le site officiel pour vite réserver les précieux sésames d’entrée ! On vous reparle très vite de ce festival avec Virgin Radio puis bien entendu, on y sera pour vous le faire vivre comme si vous y étiez !