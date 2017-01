Eugénie : La nouvelle voix féminine de l’électro-pop français sort son premier clip "Puis Danse"

Eugénie n’a que 22 ans mais est en passe de devenir LA nouvelle sensation de la scène électro en France. Son premier single Puis Danse passe depuis quelques semaines sur les ondes radiophoniques (dont celles de Virgin Radio bien sûr) et séduit un public de plus en plus large subjugué par son univers singulier, hypnotique, irrésistible. Ses mélodies électroniques réalisées avec son pad depuis sa chambre habillent élégamment ses textes poétiques et écrits dans la langue de Molière, ce qui se fait de plus en plus rare de nos jours sur la scène électro française. Retenez bien son nom, ces paroles, Eugénie risque de faire grand bruit en 2017 ! Découvrez ci-dessous son premier clip Puis Danse réalisé par Kévin Elamrani-Lice.

C’est grâce à des mashups bien pensés largement diffusés sur la toile qu’Eugènie commence à se faire connaître des internautes avec des centaines de milliers de vues. Elle n’hésite pas à déjouer les codes et à mélanger les genres, récemment elle nous a surpris avec une reprise de Last Christmas de Wham ! sur une instru du rappeur Nekfeu. Il fallait oser ! Son premier album arrive courant 2017, stay tuned, la tornade Eugénie n’a pas fini de faire parler d’elle…