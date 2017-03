Envolez vous vers la destination Vueling de votre choix avec Virgin Radio

Envie de souffler le temps d’un WE ? Virgin Radio avec la compagnie aérienne VUELING s’occupent de tout. Envolez-vous avec VUELING Airlines depuis Paris vers Barcelone, Porto, Ibiza, Londres, Prague, Copenhague, Vienne…. C’est près de 30 destinations Européennes en vol direct depuis Paris à travers l’Europe. Connectez-vous sur virginradio.fr pour gagner vos billets ! Découvrez l’Europe grâce à Virgin Radio, on vous fait gagner des billets d’avion aller-retour pour deux et pour la destination de votre choix, desservie par Vueling au départ des aéroports de Paris Orly et Paris Roissy Charles de Gaulle.

Pour remporter votre volle aller-retour pour deux direction l’une des nombreuses destinations desservies par Vueling, c’est simple ! Participez via notre formulaire où vous devrez répondre à une question, nous laisser vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous !