Emma Watson explique pourquoi elle a refusé de jouer dans La La Land

La La Land a été sous le feu des projecteurs ces dernières semaines après avoir remporté des prix tout au long de la saison de remises de prix cinématographique. Avec le succès du film, de nombreux anecdotes entourant l'oeuvre de Damien Chazelle ont resurgi. L'une d'elle concernée le fait que ce n'est pas Emma Stone qui avait été envisagée dans un premier temps pour jouer le rôle principa, celui de Mia, mais une autre célèbre Emma ! Des rumeurs qui ont fatigué l'actrice d'Harry Potter qui a tenu à s'exprimer une bonne fois pour toute sur le sujet. C'est bien à cause du tournage de La Belle et La Bête qu'elle a dû refuser le rôle d'aspirante comédienne au cœur de La La Land.

"Avec un film comme La Belle et La Bête c'est trois mois de préparation, trois à quatre moins de shooting, en Angeleterre (...) Je devais être là bas pour faire ça, et comme j'expliquais avant, on ne peut pas s'engagé à moitié dans un tel projet, soit on est dedans soit on y est pas." a-t-elle expliqué lors d'une interview pour la chaîne YouTube Lorraine. A noter également que c'est l'acteur Miles Teller qui a d'abord été attaché au projet. Ironiquement Ryan Gosling qui interprète finalement le rôle masculin principal de La La Land avait d'abord été envisagé par les studios Disney pour incarner le rôle de la Bête dans le film La Belle et La Bête avant que le rôle ne soit confié à l'anglais Dan Stevens ( Downton Abbey). On parie qu'au vu du succès de La La Land, et du chemin que prend La Belle et La Bête, aucun des acteurs rattachés à ces deux films n'ont éprouvé de regret. D'autant plus qu'ils ont tous pu chanter dans ces deux films très musicaux !