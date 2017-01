Elton John va participer à la comédie musicale Le Diable s'habille en Prada

Dans les news musique cette semaine, on retrouve Ed Sheeran, U2 et Main Square et aussi un peu d'Elton John, semblerait-il. On vient tout juste d'apprendre que le chanteur allait participer à la comédie musicale Le Diable s'habille en Prada. Alors, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, commençons avec le plus simple. OUI, il va y avoir une comédie musicale du film/livre Le Diable s'habille en Prada et OUI, c'est une des meilleures nouvelles de 2017 jusqu'à présent. Mais c'est loin d'être terminé puisqu'on apprend à présent que Sir Elton John sera de la partie. Alors si vous l'imaginez déjà en Miranda Priestly, on vous arrête tout de suite, puisqu'il se contentera (c'est si peu), d'être co-auteur.

Onze ans après la sortie du film, donc, l'oeuvre de Lauren Weisberger revient sur le devant de la scène en comédie musicale, donc. Fox Stage Production vient donc d'annoncer officiellement fait signer Elton John et Paul Rudnick pour travailler sur la production. On a hâte de voir quelles chansons ils vont nous pondre pour ce grand moment ! Pour l'instant, aucune décision n'a été prise quant au casting, mais après les succès du Roi Lion et de Billy Eliott sur scène, on se dit que ça ne pourra pas faire de mal d'avoir Elton John aux commandes sur cette comédie musicale encore une fois. Mais si ce n'est pas votre tasse de thé, revivez la soirée Electroshock à Strasbourg avec le best of. C'est cadeau !