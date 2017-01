Electroshock Strasbourg, revivez la soirée avec le best of

Hier soir, vendredi 27 janvier, le Zénith de Strasbourg a vibré au son de la plus grosse soirée électro de France. Martin Solveig, Kungs, Petit Biscuit , Feder, Lost Frequencie , The Avener ils vous ont tous fait danser que vous ayez été à nos côté dans la salle ou devant le Facebook Live mis en place pour l’occasion. Si vous n’étiez pas de la partie ou que vous ayez déjà envie de revivre ce moment magique, on vous propose de découvrir sans plus attendre le récap de la soirée article par article. Et pour découvrir tous les articles autour d’Electroshock, rendez-vous sur le dossier dédié !

Electroshock Strasbourg : Domenico Torti échauffe avec brio la salle

Electroshock : Mike Perry conquiert la foule Strasbourgeoise

Electroshock : Petit Biscuit envoûte Strasbourg

Electroshock : Comme à Paris, Richard Orlinski retourne Strasbourg

Electroshock : Ofenbach électrise Strasbourg

Electroshock : Lâché de ballons pour Madeon, magnifique

Electroshock : Avec Feder, Strasbourg se déchaîne

Lost Frequencies

Electroshock : Lost Frequencies en phase avec le public strasbourgeois

Avant d'enflammer Coachella, Kungs retourne le Zénith de Strasbourg pour Electroshock

Mome

Mome en grande forme pour Electroshock Strasbourg

Electroshock Strasbourg : Martin Solveig la légende sur scène

Electroshock Strasbourg : The Avener offre le bouquet final