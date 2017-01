Electroshock Strasbourg : Le Best Of vidéo pour revivre cette superbe soirée

Vous étiez au Zénith de Strasbourg ce vendredi 27 janvier ? Vous étiez derrière votre poste de radio ou devant le Facebook Live ce soir là ? Vous êtes complètement passé à côté d'Electroshock Strasbourg ? Bonne nouvelle, quelque soit votre cas de figure, on a un joli cadeau pour vous : le best of vidéo d'Electroshock Strasbourg ! De quoi revivre en moins de deux minutes cette soirée exceptionnelle avec The Avener, Madeon, Mike Perry, Martin Solveig, Ofenbach, Feder, Domenico Torti, Richard Orlinski, Mome, Lost Frequencies, Petit Biscuit et Kungs !

