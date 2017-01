Electroshock Strasbourg à suivre en live dès demain sur Virgin Radio, Facebook et VirginRadio.fr dès 19h30

Ca y est, on y est presque ! C'est demain, vendredi 27 janvier, qu'aura lieu Electroshock Strasbourg. C'est au Zénith de Strasbourg que Virgin Radio installera, pour bien commencer l'année, la scène de la plus grosse soirée électro de France. On vous a fait gagner toutes les places pour cet événement exceptionnel, mais si jamais vous n'avez pas réussi à mettre la main dessus les ultimes places pour Electroshock Strasbourg seront à gagner ce vendredi 27 janvier sur les réseaux sociaux alors restez bien attentifs... Pour les autres la soirée sera rediffusée en direct sur la page Facebook Virgin Radio Officiel et sur VirginRadio.fr avec le player Dailymotion dès 19h30, et bien sûr Virgin Radio diffusera la soirée à l'antenne dès 21h !

Pour rappel, le line up exceptionnel d'Electroshock réunit la crème de la crème de l'électro avec :

The Avener

Kungs

Martin Solveig

Feder

Lost Frequencies

Madeon

Richard Orlinski

Mike Perry

Petit Biscuit

Mome

Ofenbach

Domenico Torti

On vous attend également nombreux sur les réseaux sociaux avec les hashtag #Electroshock. N'hésitez pas y partager vos impressions sur cette soirée qui s'annonce démentielle. Un tweetwall sera diffusé lors d'Electroshock et compilera toute vos réactions que vous soyez au Zénith avec nous, devant le live vidéo ou derrière votre poste de radio !