Electroshock : Ofenbach électrise Starsbourg (report)

Au même titre que The Avener ou Kungs, les deux français de Ofenbach sont des valeurs sûres d’Electroshock. Ils surfent sur le succès depuis des mois, font danser les foules à Disney ou Camille Combal pendant les soirées pyjama organisées à l’antenne du Virgin Tonic - en clair, Ofenbach ne recule devant aucun challenge. Ce soir, ils ont mis le feu à Strasbourg et le moins que l'on puisse dire, c'est que les quelques milliers d’auditeurs présents ont apprécié le show.

Ofenbach affirme sa nouvelle identité rock (déjà bien installée) en arrivant au son des Who. Baba O Riley résonne dans tous le Zénith et les effets spéciaux flamboyants annoncent un set incroyable. Le duo enchaîne avec Should I Stay or Should I Go des Clash et dans la fosse, on se met instantanément à danser. Ofenbach dépoussière les classiques et poursuit sur cette lancée avec les White Stripes (on vous l'a dit, ce set est placé sur le signe du rock).

Quand Free From Desire résonne, la foule ne répond plus de rien. Mais le titre que tout le monde attend, c'est Be Mine. Le dernier single du duo (dont le clip est sorti aujourd'hui) est un succès et sur scène, il envoie du lourd, croyez-nous ! En plein milieu du titre, il demande au public d'allumer tous les téléphones et tout de suite, des milliers de lumières clignotent. Ofenbach quitte la scène en vainqueur, laissant la place à Madeon. Seront-ils la au prochain ? Faîtes comme nous, priez pour !

