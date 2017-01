Electroshock : Mike Perry à l’affiche, ne manquez pas son set !

La tant attendue soirée Electroshock arrive ce vendredi 27 janvier au Zénith de Strasbourg et réunira lors d’un même évènement les meilleurs artistes électro du moment de la playlist Virgin Radio. Après Paris, Lille, Toulouse ou encore Lyon, les Strasbourgeois eux aussi pourront danser toute la nuit aux rythmes de sets survoltés ! Parmi l’impressionnante affiche avec The Avener, Feder, Mome, Martin Solveig, Petit Biscuit ou bien Madeon, on retrouve également Mike Perry, le producteur suédois dont le titre The Ocean en featuring avec Shy Martin cartonne et passe en boucle sur les ondes radiophoniques. Ne manquez pas son set pour sa première participation à la soirée Electroshock organisée par Virgin Radio !

Mikael Persson de son vrai nom est un DJ producteur suédois qui a réellement explosé l’année dernière avec la sortie de son single The Ocean en featuring avec le chanteuse (suédoise aussi) Shy Martin. Le titre s’est classé au sommet des charts en Suède, où il a même atteint la première place, en Australie, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suisse et bien sûr en France. Son premier Electroshock sera l’occasion de voir ses prouesses en live, et de découvrir peut-être des titres inédits à venir, Mike Perry commence déjà à préparer la suite et compte bien prouver qu’il n’est pas l’artiste que d’un seul hit !