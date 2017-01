Electroshock : Lost Frequencies en phase avec le public Strasbourgeois

Le Dj Belge était attendu sur scène et comme l’on s’y attendait, il est arrivé en terrain conquis. Felix de Laet n’en n’est pas à son coup d’essai et au même titre que Feder ou The Avener, il commence à bien connaître Electroshock et son public. Ce soir, il s’est attaqué à la foule Strasbourgeoise et bien sûr, il ne lui aura pas fallu longtemps pour dompter ce public déjà déchaîné.

Le jeune Belge n'en n'est pas à son premier Electroshock mais à Strasbourg, il a livré un set d'une qualité supérieure. Au programme, ses plus grands tubes comme Are You With Me, Reality, Run et What Is Love. Il enchaine les titres à une vitesse incroyable et une chose est sûre c'est que cela passe bien trop vite. Lost Frequencies, c'est la bouffée d'air frais dont on avait besoin, c'est la musique qu'il nous fallait pour lâcher les vannes.

Il nous présente son nouveau single et s'il espère que le public aimera, ce dernier est réceptif. Il nous aura fait ce dernier cadeau avant de laisser la scène à l'équipe du Virgin Tonic. Parce que oui, Ginger, Clément et Nico ont fait le déplacement ! Camille n'a pas pu venir mais soyez en sûr, il était avec nous en pensées. Les trois compères nous annoncent Feder et côté ambiance, on est plus motivé que jamais.