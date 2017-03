Electroshock le 07/04 à Nantes : Kungs, Feder, Lost Frequencies... Gagnez vos places pour la plus grande soirée électro de France

Pour sa seconde édition de 2017, Electroshock investira le Zénith de Nantes le 7 avril prochain et vous proposera encore une fois un line-up complètement dingue avec les meilleurs artistes électro du moment de la playlist Virgin Radio. Au programme de cette soirée mouvementée on retrouvera Kungs, Feder, Lost Frequencies, Petit Biscuit, Synapson, Ofenbach, Julian Perretta, Richard Orlinski, Mome et Domenico Torti. Tous seront là pour faire danser la foule sur leurs beats ravageurs, on espère que les Bretons sont prêts à faire la fête jusqu’au bout de la nuit avec la grande famille Virgin Radio ! Vous voulez être de la partie et assister à la plus grande soirée électro de France à Nantes ? Suivez le guide pour gagner vos invitations !

Gagner vos places en écoutant Virgin Radio

Il vous suffira d’écouter comme d’habitude votre radio préférée Virgin Radio, et dès que le signal retentira à l’antenne, envoyer ELECTRO par sms au 71213 (2 x 0,65 cts + prix d’un sms) Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Le règlement, c’est par ici !

Gagner vos places sur le web

Il vous suffira de vous rendre sur le formulaire, répondre correctement à la question tout en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable puis de croiser les doigts afin d’être tirés au sort. Le règlement, c’est par ici. Bonne chance à tous !