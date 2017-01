Electroshock : Lâché de ballons pour Madeon, magnifique ! (report)

Faut-il encore vous présenter Madeon ? Celui qui a fait danser le monde avec son premier album sorti en 2014 est de retour sur scène et on ne pouvait pas être plus ravis. Vous connaissez bien sûr You’re On, vous avez probablement dansé sur Pay Your Mind mais ce qui nous intéressait ce soir, c’était Shelter. Sorti en août 2016, que vaut le titre en live ?

Il a vécu Coachella alors forcément, il n'allait pas avoir peur d'un zénith. Mais ce soir, Madeon est venu pour faire danser l'assistance au rythme de son électro acidulé. Ses hits s'enchainent, la foule est plus défoulée que jamais et on sent que la soirée commence à atteindre son apogée. Nous sommes au beau milieu d'Electroshock et on sent que l'ambiance est incroyable. Le prodige tient la foule comme personne et cette dernière ne se laisse même pas distraire pas les ballons qui viennent de tomber.

Ce festival de rouge et de blanc est accentué par Pay No Mind. Les ballons fusent, les confettis volent et le public est déchainé. Il enchaine avec Blur (un carton) mais enfin, nous obtenons la réponse tant attendue : en live, Shelter est une bombe. Avant lui, Ofenbach avait électrisé le zénith mais là, Madeon a mis la barre haut.