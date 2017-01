Electroshock : Avec Feder, Strasbourg se déchaîne (report)

Vous l’avez découvert avec Goodbye et il ne lui aura pas fallu longtemps pour s’imposer en véritable référence en matière d’électro. Blind et Lordly ont clairement emmené FEDER au sommet et sur scène, il était encore plus impressionnant. Alors certes, nous attendons son album de pied ferme. Mais son DJ set est un excellent moyen de patienter.

L'ovni @Feder_Music vient d'arriver sur la scène d'#electroshock, suivez aussi la soirée sur le snap Virginradio.fr ! pic.twitter.com/QVBD3BtXTx — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 27 janvier 2017

Feder a joué devant un Bercy rempli pour le lancement du championnat de Handball et ce soir, il est à Strasbourg pour faire danser l'audimat de Virgin Radio. Parce qu'il est à l'aise partout et sur n'importe quelle scène, il attaque avec Blind, son titre le plus indé. Mais très vit, il enchaîne pour mieux envoûter la foule. Les "I need you" résonnent comme un écho et quand Feder demande au public de faire du bruit, ce dernier s'exécute.

C'est Lordly qui signe la fin de ce set incroyable et même si nous ne sommes pas sur un stade, l'impact est le même. Non, il n'y a pas besoin de gagner des matchs pour hurler de toutes ses forces et pour être heureux - Strasbourg l'a prouvé ce soir. Feder quitte la scène après un passage marquant et puissant et c'est tout ce qui compte. Après ça, la foule entonnera une Marseillaise qui résonne encore dans le Zénith.

