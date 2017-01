Electroshock à Strasbourg : Ofenbach dans la Guest Room, le replay !

Et c'est reparti ! Comme Kungs, Mome ou encore Richard Orlinki, le duo Ofenbach s'est prêté au jeu de la GuestRoom - l'occasion pour le duo de se frotter aux questions des auditeurs ! Mais avant cela, les équipes de Virgin Radio leur avait concocté des petites questions particulières et décalées. Le tout était rediffusé en Facebook live. Mais si vous l'avez manqué, voici le replay !

Ce soir, vous les retrouverez sur la scène du Zénith de Strasbourg pour une soirée incroyable ! On ne vous la refait pas : vous pourrez suivre en live la soirée via Virgin Radio, Facebook, VirginRadio.fr (dès 19H30) ! Et comme toujours, n'oubliez pas le hashtag #Electroshock ! Et en attendant, écoutez Be Mine en boucle !