Electroshock à Strasbourg, Mome dans la GuestRoom, le Replay !

Faut-il encore le présenter ? Mome a conquis le public avec son titre Aloha et depuis, il est sur tous les fronts. Aujourd'hui, il est avec nous à Strasbourg pour une nouvelle édition d'Electroshock et parce que chez Virgin Radio on aime la nouveauté, nous avons préparé une GuestRoom. Le principe ? Poser aux artistes des questions qui sortent de l'ordinaire et surtout, imaginées par les auditeurs ! Comme Kungs ou Domenico Torti plus tôt, Mome s'est essayé à l'exercice.

N'oubliez pas que ce soir, vous pourrez suivre la soirée en live via Virgin Radio, Facebook et VirginRadio.fr. Le coup d'envoi sera donné à 19h30 alors ne soyez pas en retard ! Comme toujours, n'oubliez pas de réagir avec le hashtag #Electroshock et ce, où que vous soyez !