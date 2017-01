Electroshock à Strasbourg, les premiers auditeurs arrivent ! (PHOTOS) 

Avant de pouvoir applaudir Kungs, The Avener, Feder, Lost Frequencies, Mike Perry et tous les autres, les auditeurs de Virgin Radio sont partis de toute la France pour rejoindre le Zénith de Strasbourg où les balances ont commencé. Comme toujours, on vous partage cette journée du début à la fin et forcément, il y a les photos du voyage ! Si vous ne faîtes pas partie des chanceux qui ont pris place dans un bus, sachez que vous pourrez suivre la soirée en live via Virgin Radio, Facebook et VirginRadio.fr dès 19h30. Au Zénith, les premiers auditeurs arrivent !

Comme toujours, nous vous invitons à réagir avec le hashtag #Electroshock puisqu'un Tweetwall sera mis en place toute la soirée. Et grande nouveauté, vous pourrez poser vos questions aux artistes via la Guestroom !