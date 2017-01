Electroshock à strasbourg : Kungs donne le coup d'envoi des balances  ! (PHOTOS)

Nous y sommes. Ce soir, le meilleur de la scène électro vous fera vivre la plus grosse soirée de ce début d'année. Vous le savez, vous pourrez suivre la soirée en direct via Virgin Radio, Facebook et VirginRadio.fr et ce, dès 19h30. Avant le coup d'envoi, les artistes découvrent le Zénith de Strasbourg et surtout, ils se préparent. Vous l'aurez compris, les balances ont commencé ! Parce que chez Virgin Radio on partage tout avec vous, on vous emmène en coulisses !

Quand on vous dit que ça va être LE FEU ????ce soir @Zenith_Europe c'est pas une blague... ???? #Repetitions #Electroshock pic.twitter.com/6bn2kWlfCW — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 27 janvier 2017

Et surtout, n'oubliez pas de réagir toute la journée (et toute la soirée) via le hashtag #Electroshock puisqu'un Tweetwall sera mis en place. Et surtout, ne manquez pas les interviews qui se succèderont en live depuis la guestroom !