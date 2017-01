Electroshock à Strasbourg, Kungs dans la GuestRoom Virgin Radio, le Replay

Enfin, c'est le jour J. Avant de se mettre aux platines ce soir, Kungs est passé par notre GuestRoom, la grande nouveauté des éditions Electroshock. Le principe est simple : les artistes qui passent par cette salle particulière répondent aux questions que vous, auditeurs et internautes voulez leur poser. Le tout est retransmis en Facebook Live sur la page de Virgin Radio mais si vous l'avez manqué, voici le Replay !

Et n'oubliez pas que la soirée sera à suivre en live via Virgin Radio, Facebook et VirginRadio.fr et ce, dès 19h30 ! Réagissez avec le hashtag Electroshock puisqu'un Tweetwall sera mis en place !