Electroshock à Strasbourg, Domenico Torti dans la GuestRoom, le Replay !

Avant d'aller chauffer le Zénith de Strasbourg ce soir, Domenico Torti a succédé à Kungs dans notre GuestRoom. On vous rappelle le principe en vitesse : les équipes de Virgin Radio ont soigneusement préparé des thèmes divers et variés de questions et pour couronner le tout, nous laissons la parole aux auditeurs. Oui, VOUS avez posé vos questions à Domenico Torti ! Si vous avez manqué son passage, voici le Replay !

Et n'oubliez pas que la soirée sera retransmise en direct sur Virgin Radio, Facebook et VIrginRadio.fr et ce, dès 19h30. Comme toujours, nous vous invitons à réagir tout au long de la soirée avec le hashtag #Electroshock. C'est Domenico Torti qui donnera le coup d'envoi alors soyez à l'heure !